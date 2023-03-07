شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بنين الأول يستدعى دوكو دودو لاعب سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى سموحة خطابا من الاتحاد البنينى لكرة القدم، يطلب فيه استدعاء دوكو دودو لاعب وسط الفريق السكندرى، للانضمام للمنتخب الأول لبنين فى 20 مارس الجاري.

وخطف دوكو دودو لاعب وسط سموحة الأنظار بعد الأداء المميز مع منتخب بلاده تحت 20 سنة فى بطولة أمام أفريقيا التى تقام حاليا فى مصر وتستمر حتى 12 مارس الجارى.

وكشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تلقيه عرضاً هاتفياً لبيع البنينى دوكو دودو لاعب الفريق بقيمة مادية تصل إلى 700 ألف يورو، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "فى انتظار وصول عرض رسمي بالإيميل، تم الوصول إليه تليفونيا حتى الآن فى بيع دوكو دودو فى نهاية السنة تدفع نصف القيمة مع توقيع العقد والنصف الثاني قبل إرسال البطاقة الدولية فى نهاية العام، ما وصلنا إليه تليفونيا 700 ألف يورو صافي للنادى، وارتباطنا لن يفعل إلا بعد وصول إيميل رسمي للنادي".

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد في السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على أثرها استكمال المباراة.

وعاد أيضا محمد نادى لاعب وسط الفريق للتدريبات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، وكذلك النيجيري صديق أوجولا الذى أصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق السكندرى أمام المقاولون العرب، ليعود بعد غياب أكثر من شهرين للإصابة، ليصبح الفريق كامل العدد باستثناء النيجيرى أجايى.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.