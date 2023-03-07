شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحتسب هدف الأهلى الثانى لمدافع المقاولون فاروقا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتسبت رابطة الأندية الهدف الثاني للأهلى في مرمى المقاولن العرب لمدافع الذئاب فاروقا نور الدين بدلا من محمد هاني، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

وسجل فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب هدفا لصالح الأهلي بالخطأ في مرماه في نهاية الشوط الأول.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، علي معلول ، محمد هاني ، بيرسي تاو ، أحمد القندوسي ، طاهر محمد طاهر وشادي حسين.

بينما ضم تشكيل المقاولن العرب كلا من: "محمود ابوالسعود ، أحمد شيمي ،محمد مجلي ، عبد الرحمن جنبة ، أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، جوزيف أوشايا ، لويس إدور ، جون أوكلي، عمر فايد ، أحمد عاطف أوكا.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.

ويدير مواجهة الأهلي والمقاولون الحكم محمد الحنفي، ويعاونه "أحمد صلاح وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا، محمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو".

79 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى فى 56 مباراة مقابل 7 للمقاولون، وحضر التعادل بينهما فى 16 مباراة.