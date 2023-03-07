شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة جمعت الزمالك والترجى التونسى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بشكلٍ عام تعتبر مباراة الزمالك والترجي "كلاسيكو" بالنسبة لكرة القدم العربية والأفريقية، لما يمتلكه الفريقان من تاريخ كبير وعريض، ومواجهات لطالما كانت مثيرة على كافة الأصعدة.



الزمالك والترجى

الزمالك التقي مع الترجى فى 12 مباراة سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 12 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 5 مباريات.

أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا فى مرمى بطل تونس واستقبلت شباكهم 15.

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.

اجتاز نادي الزمالك دور الـ 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب، حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر.