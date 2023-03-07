شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريات لنصف نهائى كأس العالم للخماسى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهلت 4 لاعبات مصريات إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري .

و تأهلت ملك اسماعيل عقب تصدرها للمجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1059نقطة ، كما تأهلت هايدي عادل عقب حصدها 1039 نقطة.

كما تأهلت سلمى عبد المقصود للدور نصف النهائي عقب تصدرها للمجموعة. الثانية بالتصفيات برصيد 1073 نقطة كأعلى رصيد نقاط بين جميع اللاعبات المشاركات بمجموعتي التصفيات ، فيما تأهلت أميرة قنديل عقب إحتلالها للمركز السادس بالمجموعة الثانية برصيد 1063 نقطة.

وحسب نظام البطولة تأهلت أول 18 لاعبة من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 9 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت الحادي عشر من مارس الجاري.

وتقام غدا تصفيات الرجال حيث يشارك منتخبنا بـ 12 لاعب هم : "إسلام حامد، أحمد أشرف، أحمد الجندي، مهند طارق، محمد الجندي، معتز وائل، عمر وائل، يوسف عليان، محمد حسام، مصطفى أبو عامر، مازن طارق، محمد شريف".