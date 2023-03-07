شكرا لقرائتكم خبر عن 79 مباراة جمعت الأهلى مع المقاولون العرب قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تعادل الأهلى مع الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر المقاولون العرب من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين للمسابقة.

79 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى فى 56 مباراة مقابل 7 للمقاولون، وحضر التعادل بينهما فى 16 مباراة.





مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».

أسامة عرابى وربيع ياسين، لاعبا الأهلى فى تسعينيات القرن الماضى، الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلى والمقاولون العرب.

سجل الأهلي 135 هدفاً فى شباك المقاولون، كان أولها ثنائية جمال عبد الحميد فى الجولة 14 موسم 78 – 79 بتاريخ 1 فبراير 1979.

أحرز المقاولون العرب 44 هدفاً في شباك الأهلي جاء أولها بتوقيع نبيل إبراهيم بالجولة السادسة موسم 1979 – 1980 وخسر فريقه (1 – 2).

73 لاعبًا من الأهلى سبق لهم التسجيل فى شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق، والذى يعد الهداف التاريخى للقاءات الفريقين بعدما نجح فى تسجيل 7 أهداف