موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل الترجي التونسي ضيفا على الزمالك ، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وتلقى الزمالك هزيمة على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، 1-0، في الجولة الأولى، ثم تعادل مع المريخ السوداني سلبيا، وخسر من الترجي في تونس 2-0.

يتصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السودانى وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد فى المركز الثالث بـ3 نقاط، والزمالك رابعا بنقطة وحيدة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة:

1- الترجى التونسى فى المركز الأول برصيد 9 نقاط

2- المريخ السودانى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط

3- شباب بلوزداد الجزائرى فى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط

4- الزمالك فى المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة

وافتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به المواجهة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا.

القناة الناقلة

تقوم قناة beIN SPORTS HD 4 ببث المباراة، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

كما نذاع المباراة مجانا على قناة أون تايم سبورتس على البث الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام على أراضي مصرية.