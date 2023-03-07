شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على المقاولون العرب 2 / 1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقامة حالياً بإستاد السلام في الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

بدأت المباراة بهجوم مبكر من جانب الأهلي وأحتسب محمد الحنفي حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي بعدما قام عمر فايد مدافع المقاولون بعرقلة طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء ذئاب الجبل ويسجل منها على معلول هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية.

بعد الهدف واصل الأهلي الأداء بشكل قوية كما نشط أداء المقاولون وتعرض عبد الرحمن جبنة لإصابة تسببت في أيقاف اللعب قليلاً قبل إستكماله عقب علاج اللاعب .

وتعرض محمد الشناوي لأكثر من إختبار قوي تعامل معه بشكل جيد بعدما سدد جبنة وأوكلي أكثر من كرة قوية ، قبل أن ينطلق محمد هاني بهجمة قوية من ناحية اليمين ومرر كرة عرضية أرتطمت بقدم فاروقا نور الدين لاعب المقاولون لتسكن شباك شباك المقاولون مُعلناً الهدف الثاني للأهلي من "نيران صديقة".

عقب الهدف الثاني ، زادت الإثارة في أرض الملعب من جانب الفريقين ، فقد ضغط الاهلي كما هاجم المقاولون وأسفر هجوم الأخير عن هدف لذئاب الجبل في الدقيقة 43 سجله جون أوكلي من عرضية مُتقنة فشل دفاع الأهلي وحارسه الشناوي في التعامل معها ليودعها أوكلي في الشباك الحمراء ، بعدها ينحصر اللعب وسط الملعب ويتعرض محمد عبد المنعم لإصابة يغادر على أثرها الملعب ، ثم ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، علي معلول ، محمد هاني ، بيرسي تاو ، أحمد القندوسي ، طاهر محمد طاهر وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء في الأهلي أمام المقاولون العرب كلاً من: علي لطفي ـ رامي ربيعة ـ محمود كهربا ـ برونو سافيوـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ رأفت خليل ـ أحمد نبيل كوكا ـ محمد أشرف.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب الذي أعلنه شوقي غريب المدير الفني ، كلاً من : محمود ابوالسعود ، أحمد شيمي ،محمد مجلي ، عبد الرحمن جنبة ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، جوزيف أوشايا ، لويس إدور ، جون أوكلي، عمر فايد ، أحمد عاطف أوكا.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية ، وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.