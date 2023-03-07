شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج لاعبات مصر قبل مسابقة ليزر-رن فى كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضمن منافسات التصفية الأولى، تتواجد هايدي عادل في المركز الرابع برصيد 511 نقطة، قبل زميلتها ملك إسماعيل صاحبة المركز السابع برصيد 505 نقطة، وتأتي نوران البحيري في المركز 23، ثم أريج سرحان بالمركز 25، ونجوى حسين 29 وفريدة خليل 30.

وتتصدر سلمى أيمن التصفية الثانية برصيد 482 نقطة، فيما تتواجد أميرة قنديل بالمركز التاسع بعد الحصول على 459 نقطة، وجنة وليد بالمركز العاشر، وزينة عامر في المركز التاسع عشر، وهانيا أبو بكر بالمركز 30 وجنا عطية المركز 31.

وتنطلق بعد قليل مسابقة ليزر-رن للتصفية الأولى، فيما تبدأ في الثالثة ونصف للتصفية الثانية.

وحسب نظام البطولة تتأهل أول 18 لاعبة من كل تصفية إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 9 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن يتم تأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت الحادي عشر من مارس الجاري.