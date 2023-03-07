شكرا لقرائتكم خبر عن "أهلى 2005» يفوز على الزمالك بثنائية فى بطولة الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على الزمالك في ملعبه بميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ٢٧ من بطولة الجمهورية.

افتتح محمد عبد الله التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٢ بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف عمرو خالد بيبو الهدف الثاني في الدقيقة ٩٠، قبل أن يقلص الزمالك الفارق في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - ١.



الاهلي والزمالك 2005



الاهلي والزمالك مواليد 2005



فريق الاهلي مواليد 2005



قمة الاهلي والزمالك مواليد 2005

وبدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: حازم جمال. الدفاع: إسلام عبد الله - عبد الله بستانجي - يوسف جمال - محمود لبيب. الوسط: أحمد خالد «كباكا» - فارس خالد - يوسف عبد الحفيظ - محمد عبد الله - يوسف عفيفي. الهجوم: محمد رأفت.

وشارك سيف أيمن بدلًا من عفيفي، وأحمد محسن بدلًا من فارس خالد، وعمرو خالد بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، وطارق فوزي بدلًا من محمد عبد الله، وأحمد عزت بدلًا من سيف أيمن.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ٦٥ نقطة، ليعزز صدارته للترتيب ويبتعد بفارق ١٩ نقطة عن الزمالك، الذي توقف رصيده عند ٤٦ نقطة في المركز الثاني، ليصبح الأهلي على بعد خطوات قليلة من التتويج بلقب الدوري ، وجمع «أهلي ٢٠٠٥» نقاطه بعدما حقق الفوز في ٢٠ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة