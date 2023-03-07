شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الترجى التونسى فى دوري الأبطال قبل مواجهة الزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تخطى فريق الترجى التونسي عقبة بلاتو يونايتد بطل نيجيريا في دور الـ"32" بالخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف والفوز إيابا بهدف دون رد ليتأهل دور المجموعات وحقق بطل تونس 3 انتصارات متتالية على المريخ السودانى بهدف دون رد ثم على شباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة ثم على الزمالك بهدفين دون رد ليحقق العلامة الكاملة.





وعقد فيريرا مدرب الزمالك أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الفوز وحصد أول ثلاث نقاط لهم في البطولة لإحياء فرصتهم نحو التأهل للأدوار الإقصائية بعد المستوى المهزوز الذى ظهروا عليه في المباريات الماضية وتسبب في تغيير الصورة عند الجماهير التي طالبت برحيل أكثر من لاعب وإشراك اللاعبين الذين يرغبون في تحقيق النتائج مع الفريق والإبتعاد عن الأسماء الرنانة الذين ابتعدوا عن مستواهم بشكل كبير .

في المقابل يسعى نبيل معلول المدير الفني للترجى التونسى لتأمين الدفاع مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التي يجيدها الفريق التونسى من أجل خطف هدف يربك الحسابات وخطف اللقاء خاصة وأن الفريق يجيد اللعب خارج ملعبه بشكل كبير .