شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تعيين مدير فني أجنبي للجبلاية ليقود خطة التطوير ونهضة المنتخبات الوطنية خاصة في الفئات السنية الصغيرة خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت جلسات أعضاء اتحاد الكرة خلال الأسبوع الماضي الاستقرار بشكل نهائي على تعيين مدير فني للجبلاية، وإن كان هناك بعض الأصوات طالبت بأن يتولى المنصب مدرب وطني سابق له خيرة طويلة، لكن الأغلبية رجحت تعيين مدير فني أجنبي.

ووضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار المدربين للعمل في المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التي تم اعتمادها مؤخرا، وهذه المعايير هي:

- أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية، ولديه ملكة القيادة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الأوقات الصعبة.

- السيطرة على فريق العمل واللاعبين، والقدرة على تحمل المسئولية، وأن يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين وشحذ هممهم أثناء المواجهات الصعبة.

- لديه رصيد من الخبرات الكروية أي شارك في مسابقة الدورى الممتاز وشارك في البطولات الأفريقية سواء مع ناديه أو مع المنتخبات الوطنية.

- له رصيد من الخبرات التدريبية سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول في دورى القسمين الأول والثانى ولديه سيرة ذاتية تدريبية قوية سواء محليا أو عربيا.

- أن يكون حاصلا على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

- أن يكون سبق له التتويج مع ناديه ومنتخب بلاده بالبطولات المحلية والقارية.