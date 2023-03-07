شكرا لقرائتكم خبر عن أوكلي وأوشايا وجبنة فى تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل الفريق لمباراة الأهلي في الدوري المقرر لها مساء اليوم ،الثلاثاء، ويضمن التشكيل ، كلاً من : محمود ابوالسعود ، أحمد شيمي ،محمد مجلي ، عبد الرحمن جنبة ، أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، جوزيف أوشايا ، لويس إدور ، جون أوكلي، عمر فايد ، أحمد عاطف أوكا.

فيما يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، علي معلول ، محمد هاني ، بيرسي تاو ، أحمد القندوسي ، طاهر محمد طاهر وشادي حسين.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.

ويدير مواجهة الأهلي والمقاولون الحكم محمد الحنفي، ويعاونه "أحمد صلاح وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا، محمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو".

يحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.