7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين استعدادا لمباراتى مالاوى،اتحاد الكرة يضع 6 معايير جديدة لاختيار المدربين للمنتخبات الوطنية.

اتحاد الكرة يضع 6 معايير جديدة لاختيار المدربين للمنتخبات الوطنية

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار المدربين للعمل في المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التي تم اعتمادها مؤخرا.

منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين استعدادا لمباراتى مالاوى

كشف مسئولو منتخب مصر أن اللاعبين المحترفين فى الخارج الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لخوض مباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية سيبدأون فى التوافد على معسكر المنتخب بداية من يوم 20 مارس الجارى نظرا لارتباطاتهم مع أنديتهم الخارجية.

غزل المحلة يتمسك باستمرار الجهاز الفنى بقيادة عبد الباقى جمال

عقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، والكابتن عمر عبد الله، وعمر رياض المدير التنفيذي للنادي، وصابر عيد المدير الرياضي، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين- اجتماعًا طارئًا مع عبد الباقي جمال، المدير الفني للفريق.

قرر حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ليحصد المصرى الفوز الثانى على التوالى.

الأهلى يواجه المقاولون العرب الليلة بدون 11 لاعب.. تعرف عليهم

يستضيف فريق الاهلى نظيره المقاولون العرب، فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.