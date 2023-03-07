شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن عن استضافة صالة حسن مصطفى البلاى أوف لدورى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الصالة المغطاة التي ستستضيف مباريات قبل النهائي من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم 2022/2023 و هى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر

وتقام مباريات دور الثمانية خلال الفترة من 10 مارس الجاري وحتى 13 من ذات الشهر، ويلتقي كل فريقين في مباراتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة.

وجاد جدول مباريات "البلاي أوف" لدوري كرة الطائرة رجال كالتالي :-

-يوم الجمعة 10 مارس :

سموحة : سبورتنج في تمام الساعة 2 الظهر

طلائع الجيش : بتروجيت في تمام الساعة الرابعة عصرًا

الاتحاد السكندري : الزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً

الأهلي : الطيران في تمام الساعة الثامنة مساءً

-يوم السبت 11 مارس، تاتي ايضا نفس مواعيد مباريات يوم الجمعة.

سبورتنج : سموحة

بتروجيت : طلائع الجيش

الزمالك : الاتحاد السكندري

الطيران : الأهلي

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاي أوف" لدوري كرة الطائرة رجال

1- الفائز من لقاء الأهلي × الطيران مع الفائز من لقاء سموحة - سبورتنج.

2- الفائز من لقاء الجيش x بتروجيت مع الفائز من لقاء الإتحاد السكندرى × الزمالك

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) الفائز من ( ۲ ) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022، وجميع مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي تقام بنظام الـ 3 PLAY OFF - BEST OF.