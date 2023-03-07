شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك قبل الجولة الرابعة لدور المجموعات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء الفرصة الأخيرة للقلعة البيضاء للمنافسة على الصعود لدور الثمانية للبطولة.

يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري نظيره المريخ السوداني مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023.

ترتيب مجموعة الزمالك

وسيقاتل شباب بلوزداد الجزائري مستغلا الملعب والجمهور للفوز وحصد النقاط الثلاث لخطف وصافة المجموعة والثأر من المريخ السوداني بعد الهزيمة في السودان الجولة الماضية.

بينما سيكافح المريخ السوداني للفوز والابتعاد بالمركز الثاني ومحاولة تأكيد تفوقه وحصد إحدي بطاقتي التأهل.

يعتلى الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط.

1- الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 9 نقاط

2- المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

3- شباب بلوزداد الجزائري في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط

4- الزمالك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة

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