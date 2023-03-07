شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأبيض وأسكو كارا بالأصفر فى مواجهة الكونفدرالية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيم اليوم، بمقر اتحاد توجو لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة أسكو كارا وبيراميدز في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا في السادسة من مساء الأربعاء على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة، حيث سيرتدي بيراميدز اللون الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر كاملا، ويرتدي فريق أسكو كارا الأصفر في الأسود، ويرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

تم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين لملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف على أقل تقدير مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول مباشرة.

تم التأكيد كذلك على حضور ما يقرب من 6 آلاف مشجع للمباراة بتذاكر طرحها نادي أسكو كارا للبيع خلال الساعات الماضية، مع توفير مكان خاص للجالية المصرية في المدرجات.