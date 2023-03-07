شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل ملعب السلام لخوض مباراة المقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب السلام لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز ، وفور وصول حافلة الأهلي ، قام الجهاز الفني للأهلي وبعض لاعبي الفريق بمُعانية أرض الملعب قبل إجراء عملية الإحماء تمهيداً لبدء اللقاء المرتقب الذي يتطلع فيه المارد الأحمر لإستعادة الإنتصارات المحلية بعد التعادل الأخير أمام الداخلية بهدف لمثله في الدوري الثلاثاء الماضي.

يحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.

ويدير مواجهة الأهلي والمقاولون الحكم محمد الحنفي، ويعاونه "أحمد صلاح وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا، محمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو".