شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على المقاولون العرب فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 6.28 مليون يورو.



المقاولون والاهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله فى مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل فى 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.