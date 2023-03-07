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دوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة في تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام تشيلسي

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محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة، إلى لقاء من العيار الثقيل يجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي، في إياب الدور الـ 16 من 2022/2023.  

ووضع  بوروسيا دورتموند قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال، بعد فوزه المثير على تشيلسي في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

موعد مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع بوروسيا دورتموند ضيفًا على تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت ، الناقل الحصري لجميع مجريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام تشيلسي في دوري الأبطال

ونرصد لكم عبر موقعنا " 
سبورت" تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أن يدخل به أمام النادي الإنجليزي، والذي يأتي كالتالي..

في حراسة المرمى: جريجور كوبل.  

خط الدفاع: رافاييل جيريرو،نيكو شلوتربيك، نيكولاس سوليه، ماريوس وولف.  

الوسط: إيمري تشان، صالح أوزكان، جود بيلينجهام.  

وفي خط الهجوم: جوليان براندت، ماركوس رويس، سيباستيان هالير.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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