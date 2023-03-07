شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة إلى لقاء ناري يجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في نسخته الجارية 2022/2023.

ووضع النادي الألماني قدمًا في الدور الربع النهائي من دوري الأبطال بعد فوزه المثير على كتيبة بوتر في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

توقيت مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري الأبطال

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة بوروسيا دورتموند اليوم في دوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، تشكيل تشيلسي المتوقع أن يدخل به أمام الطائرة الصفراء، والذي يأتي كالتالي..

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: بن تشيلويل، تياجو سيلفا، كالديو كوليبالي، ويسلي فوفانا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، لوفتس تشيك، جواو فيليكس

الشق الهجومي: رحيم سترلينج، كاي هافيرتز، مودريك.