موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة ال ١٩ لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان قد سقط الأهلي في فخ التعادل أمام الداخلية بآخر مباراة له في الدوري، ويطمح إلى العودة إلى طريق الانتصارات لاستمرار التربع على صدارة الترتيب، من أجل مواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

أما المقاولون العرب الذي يعاني من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، بعد بداية قوية للموسم، يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، تساعده في الاقتراب من المربع الذهبي.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من أصل 17 مباراة، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

سيخوض مارسيل كولر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وبيرسي تاو وقندوسي وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

القناة الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.