شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى دورى الأبطال قبل مواجهة الترجى التونسى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، لملاقاة الترجى التونسى اليوم الثلاثاء فى دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبى مع بيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري المصري.

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.





الزمالك فى ثلاث جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال لم يعرف طعم الفوز، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا، قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

يدير مباراة الزمالك والترجى الحكم الكاميروني نيجوا بلايز يوڤين حكم ساحة، ويعاونه مواطنيه إلڤيس چووي حكم مساعد أول و رودريچو مابيلي حكم مساعد ثاني وأنتوني ماكس حكم رابع.