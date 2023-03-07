شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع بعد الخسارة من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عماد النحاس على تصحيح أخطاء فريقه التي تسبب في خسارة مباراة المصري البورسعيدى بهدف دون رد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

أسفرت قرعة الدور الأول للبطولة العربية للأندية لكرة القدم التى أقيمت بالمملكة العربية السعودية ، عن مواجهه فريق طلائع الجيش لفريق أهلى طرابلس الليبى ، حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة بإستاد جهاز الرياضة يوم 4 أبريل القادم ، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 من نفس الشهر " وذلك خلال شهر رمضان المبارك"

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذي امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة في البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع في الدوري في موسمي 2006/2007 و2007/2008.

وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدوري الأضواء.