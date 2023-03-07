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الأهلى فى الصدارة.. ترتيب دورى السلة بعد الجولة الثانية عشرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة عن جدول ترتيب فرق دورى السلة رجال للمراكز من الأول الى الثامن، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية عشر من البطولة.

 

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 23 نقطة، ثم الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة.

 


السلة

 

وفى المركز الرابع الجزيرة 18 نقطة، وطلائع الجيش خامسا وبفارق نقطة عن سابقه 17 نقطة، ويأتى الاتصالات فى المركز السابع برصيد 14 نقطة،  وأخيرا التأمين 13 نقطة فقط فى قاع الترتيب.

 

وشهدت مباريات الجولة فوز كل من الاتحاد السكندرى والجزيرة والاتصالات على منافسيهم التأمين وسموحة وطلائع الجيش على الترتيب.

 

وحقق فريق الاتصالات فوزه الثانى فى البطولة بعد تغلبه على الطلائع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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