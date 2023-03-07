شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائي خاص للاعبى الأهلى خلال رحلتى جنوب إفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب علي، مستشار التغذية لفريق الكرة بالنادي الأهلي إنه حدد البرنامج الغذائي الخاص برحلتي الفريق في جنوب إفريقيا والكاميرون بما يتناسب مع الأجواء في البلدين، كما تم وضع برنامج خاص لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع في تجهيزهم.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري ثم يُسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 11 مارس الجاري في دوري أبطال أفريقيا على أن يُقيم في جنوب أفريقيا عدة أيام ثم يطير منها إلى الكاميرون لمواجهة القطن يوم 17 الجاري بدوري الأبطال أيضاً.

وأضاف مستشار التغذية لفريق الكرة بالنادي الأهلي، فيما يخص رحلة جنوب إفريقيا، أن الفريق سيتواجد في مدينة تتميز بارتفاعها عن سطح البحر ونقص في الأوكسجين، وسنقدم للاعبين أنظمة غذائية يستطيعون من خلالها التعامل مع الضغوط الجوية ونقص الأوكسجين.

وأشار إلى أن الأغذية التي ستقدم للاعبين ستكون غنية بالحديد والنترات والفيتامينات التي تساعد اللاعب في عدم التأثر بالارتفاع عن سطح الأرض، وأيضا سنقدم لهم أغذية تزيد من نسبة الأوكسجين التي تصل إلى الجسم.

وعن النظام الغذائي في رحلة الكاميرون، قال إيهاب علي، إن هناك نقصا في الأوكسجين بالكاميرون، وسيتم استخدام فيتامينات ومعادن لازمة للتعامل مع الضغوط الجوية، كما تم وضع برنامج يتناسب مع توالي المباريات.

وتطرق مستشار التغذية بالنادي للحديث عن البرامج الغذائية للاعبين الذين اشتكوا من إصابة في الفترة الماضية ويتم تجهيزهم للتواجد مع الفريق، مؤكدا على وضع برامج غذائية خاصة بهم لتسريع التئام الجروح، ووضع نظام غذائي مضاد للالتهابات لتسريع عودتهم.

وأكد على مراعاة زيادة استخدام المحاليل الملحية التي يستخدمها اللاعبون أثناء التدريبات والمباريات لضبط ضغط الدم والأوكسجين في الدم. وشدد ايهاب علي، وجود نظام غذائي لمقاومة الظروف والضغوط الجوية ليكون كل لاعب حصل على النسبة الكافية من احتياجاته قبل المباراة، كما أكد على وضع برامج غذائية لما بعد المباريات.