شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام الترجى التونسى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء الفرصة الأخيرة للقلعة البيضاء للمنافسة على الصعود لدور الثمانية للبطولة.

يغيب عن نادي الزمالك قائد الفريق الأول محمو عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة بنزلة برد ولعدم الجاهزية يغيب كلاً من مصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وعمر جابر.

ويدخل الزمالك اللقاء وفى جعبته نقطة وحيدة من ثلاث مباريات، تعادل فيها مع المريخ السودانى سلبيا، بينما خسر مباراته الأولى باستاد القاهرة أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل، بينما خسر آخر مبارياته أمام الترجى التونسى بإستاد رادس بهدفين نظيفين، بينما يحتل الأخير صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما اقترب بشدة من التأهل ويتبقى له نقطة وحيدة لضمان التأهل بشكل رسمى من ثلاث جولات.

واختار البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك 23 لاعبا وهم: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم - حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.