شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية الأفريقى قبل مواجهة الترجى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته المتبقية أمام الترجي في القاهرة ثم بلوزداد في الجزائر وأخيرا المريخ في مصر، لرفع رصيده إلى 10 نقاط وحفظ حظوظه قوية في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي تلك الحالة سيتعين على الزمالك التفوق في المواجهات المباشرة على المريخ تحسبا لتحقيق الفريق السوداني الفوز في مباراتيه المتبقيتين.

كما يمكن للزمالك التأهل في تلك الحالة حال خسارة الترجي مباراتيه المتبقيتين، أو خسارة مباراة والتعادل في أخرى، بشرط تفوق الأبيض أيضا في فارق الأهداف.

أما الفوز في مباراتين مع التعادل في الثالثة فسيرفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط على الأكثر، وحينها ستضعف حظوظه في التأهل، لكن هدايا المنافسين قد تصب في مصلحته.

وحال فوز الزمالك على الترجي والمريخ والتعادل أمام بلوزداد، فسيرتفع رصيد الأبيض إلى 8 نقاط ويمكنه حينها التأهل حال فوز الفريق التونسي على نظيريه السوداني والجزائري، وتعادل الأخيرين في مواجهتهما المباشرة.

وحال فوز الزمالك على الترجي وبلوزداد والتعادل مع المريخ، فسيرتفع رصيد الأبيض إلى 8 نقاط، ويمكنه التأهل أيضا حال خسارة الفريقين من الترجي وتعادلهما في مواجهتهما المباشرة.

أما في حالة فوز الزمالك على الترجي وأحد الفريقين والخسارة من الآخر فلن يتمكن الأبيض بأي حال من الأحوال من التأهل لأنه سيتم إقصاؤه حينها بسبب المواجهات المباشرة إن لم يكن بسبب النقاط

أما في حالة فوز الزمالك على بلوزداد والمريخ والخسارة من الترجي فيمكنه التأهل في حالة خسارة الفريقين الآخرين أيضا من نظيرهما التونسي وانتهاء مباراتهما معا بالتعادل.

كما يمكنه التأهل أيضا حال خسارته من الترجي وفوزه على الفريقين الآخرين حال انتهاء المواجهات الـ3 الأخرى بين الفرق الثلاثة بالتعادل، حيث إن رصيده حينها سيصبح 7 نقاط، مقابل 14 للترجي و6 للمريخ و5 لبلوزداد.

يذكر أن لائحة التأهل عند التساوي تنص على اللجوء لنقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات من أجل حسم المتأهل.