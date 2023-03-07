شكرا لقرائتكم خبر عن محيلبة يتأهل لنهائى كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حجز الرامي المصري عزمي محيلبة، مقعدا في مرحلة النهائيات لبطولة كأس العالم للرماية "الاسكيت" التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحقق محيلبة أرقاما مميزة، حيث احتل المركز الثاني في التصفيات التمهيدية بعدما سجل 124 طبقا من أصل 125.

ويخوض محيلبة منافسات النهائي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم بحثًا، عن الفوز بأحد المراكز الأولى في ظل منافسة شرسة مع أفضل الرماة حول العالم.

يذكر أن محيلبة كان قد تمكن من الحصول على الميدالية الفضية في منافسات الاسكيت، ضمن بطولة كأس العالم للرماية بالمغرب في يناير الماضي.

في حين حقق إنجازا كبيرًا بالتتويج بالميدالية الذهبية والحصول على المركز الأول في بطولة العالم للرماية بكرواتيا في منافسات الإسكيت بعد تفوقه على العملاق الأمريكي فينسينت هانكوك صاحب المركز الثاني والقطري راشيد صالح صاحب المركز الثالث.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بالإنجازات المتتالية التي يحققها محيلبة على المستوى الدولي، مؤكدا أنه يحمل آمالا كبيرة في تحقيق الحلم بحصد أول ميدالية أولمبية للرماية المصرية، وذلك بعدما حجز أول مقعد مصري للرماية في أولمبياد باريس 2024.

وأشار حسني إلى أن الاتحاد المصري يدعم بكل إمكانياته الأبطال مثل محيلبة الذين يرفعون راياتها في المحافل الدولية، والذي يتصدر حاليًا التصنيف الدولي لرماية السكيت متفوقًا على جميع لاعبي العالم.