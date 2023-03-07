شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لخوض مباراة المقاولون العرب اليوم، الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراته أمام صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتعادل الأهلى مع الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر المقاولون العرب من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين للمسابقة.



كولر

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة أسوان، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتاليين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بالتعادل مع سموحة وسيراميكا والمصري وفيوتشر والداخلية.

وقاد كولر الأهلى فى 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 19 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.