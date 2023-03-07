دوري أبطال إفريقيا .. تشكيل الزمالك أمام الترجي

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واحدة من أهم مبارياته في الموسم الجاري، وذلك عندما يواجه الترجي التونسي في التاسعة مساءً، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يحقق الزمالك أي فوز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في أخر 9 مباريات، إذ لم ينتصر في جميع مباريات الموسم الماضي، كما أنه لم يسجل أي هدف في ذلك الدور منذ هدف أحمد سيد زيزو في شباك الوداد المغربي بالدار البيضاء في العام الماضي، أي على مدار 6 لقاءات متتالية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، وهو في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطة وحيدة، فيما وضع الترجي قدمًا من في الدور المقبل، حيث يحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.

وسيغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من عمر جابر ومحمد عبد الشافي للإصابة ومحمود عبد الرازق شيكابالا، فيما عاد المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، والمدافع محمود حمدي الونش.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر.

الهجوم أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري.