محمود كهربا يقود كتيبة الأهلي أمام المقاولون العرب

الشارقة - اميمة ياسر - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، ضم محمود كهربا لاعب الفريق لقائمة المقاولون العرب في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على نظيره الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر، من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

محمود كهربا

وقال مصدر أن مارسيل كولر قرر ضم محمود كهربا إلى قائمة الأهلي استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض إليها مؤخرًا.

وأضاف المصدر أن كهربا لن يشارك بشكل أساسي خلال اللقاء، ولكن سيتم الدفع به حسب سير أحداث المباراة.

وأوضح أن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب شهدت أيضًا تواجد محمد شريف مهاجم الفريق، بعد التأكد من جاهزيته وتعافيه من الإصابة التي تعرض إليها خلال مباراة القطن الكاميروني.

وواصل : كولر استبعد باقي مصابي الأهلي على رأسهم أحمد عبد القادر، وخالد عبد الفتاح، إلى جانب عمرو السولية وحسين الشحات بسبب الإصابة

واختتم حديثه قائلا: كولر استبعد الثنائي كريم الدبيس وأيمن أشرف من قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام المقاولون العرب لأسباب فنية.

ويأتي فريق الأهلي في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعد تعادله في الجولة الماضية مع الداخلية بهدف لكل منهما.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعد خسارته الأخيرة على يد فاركو.