شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يتوجه إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غادرت صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى تونس، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المفتوحة للشباب والناشئين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس الجاري.

ويضم منتخب الناشئين كل من، عمار أبو هاشم وزن 73 كجم وزينب السيد وزن 48 كجم وسجدة موسى وزن 63 وندى فايز وزن 52 كجم.

فيما يضم منتخب الشباب كل من، عمار أبو هاشم وزن 73كجم وزياد الدالي وزن 81 كجم، وعلي محمد وزن 81 كجم، وعمر الرملي وزن 90 كجم، هادي حسين وزن فوق 100 كجم.

وعلى مستوى اللاعبات ضم منتخب الشابات كل من تسنيم رشدي وزن 57 كجم، وسما حسن وزن 57 كجم، وفاطمة عطية وزن 63 كجم، وفريدة مجدي وزن 70 كجم، وآية إيهاب وزن 78 كجم.

ويقود المنتخب خلال مشاركته في البطولة كل من، محمد علي مدرب فريق الرجال وسيد أبو ميدان مدرب فريق السيدات، وتولى إنهاء إجراءات السفر يحيى نبيل مدير إداري المنتخبات.

وتشارك بعثة المنتخب الوطني في البطولة من أجل حصد المراكز الأولى، والحصول على أكبر عدد من الميداليات الذهبية، رغم قوة المنافسة.