شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر للشباب 2005 على رأس اهتمامات اتحاد الكرة فى اجتماعه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذي سيبدأ إعداده وتجهيزه لبطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للشباب في العالم 2025، على رأس اهتمامات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل، بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب الحالي بالخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة من الدور الأول.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد مستحقات الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر بعد خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وعدم التأهل لبطولة كأس العالم.

ورفض اتحاد الكرة صرف راتب شهر فبراير الماضى للجهاز الفنى للمنتخب، بجانب بعض المكافآت المتأخرة للجهاز الفنى بعد الأداء المخيب للآمال فى البطولة.

وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد خسارته برباعية أمام السنغال، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.