شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة المقاولون العرب ؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأدار الحكم محمد الحنفى 33 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة المقاولون اليوم، حقق الأحمر الفوز فى 22 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 7 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 46 مناسبة وكارت أحمر واحد واحتسب 10 ركلات جزاء للأهلى.
وكانت المباراة الأخيرة للأهلي مع صافرة الحكم محمد الحنفي، أمام غزل المحلة وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد في الأسبوع السادس لدوري هذا الموسم.
وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا
الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط