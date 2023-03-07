شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة المقاولون العرب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لخوض مباراة المقاولون العرب اليوم، الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراته أمام صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير مواجهة الأهلي والمقاولون الحكم محمد الحنفي، ويعاونه "أحمد صلاح وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا، محمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو".

وأدار الحكم محمد الحنفى 33 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة المقاولون اليوم، حقق الأحمر الفوز فى 22 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 7 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 46 مناسبة وكارت أحمر واحد واحتسب 10 ركلات جزاء للأهلى.

وكانت المباراة الأخيرة للأهلي مع صافرة الحكم محمد الحنفي، أمام غزل المحلة وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد في الأسبوع السادس لدوري هذا الموسم.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط