شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يضم 28 لاعبا لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، على استدعاء 28 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل الذى يتخلله مباراتى مالاوى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى، وتحدد يوم 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

خرج الثنائى محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب، بينما استدعى المنتخب كلا من محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي ، أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي ،أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور التركي ، طارق حامد – اتحاد جدة السعودي ، سام مرسى - ايبسويتش الإنجليزي ، أحمد حمدى – مونتريال الكندي ، مصطفى محمد – نانت الفرنسي، عمر مرموش فولفسبورج الألماني وإمام عاشور – ميتلاند الدنماركي.