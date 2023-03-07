شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. مروان القماش أول سباح يحصل على بطاقة التأهل لاولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها، وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هو مروان القماش نجم منتخب السباحة.

المولد والنشأة

ولد مروان القماش فى عام 1993 بمحافظة الإسكندرية، وبدأ مشواره مع السباحة وهو في سن الرابعة في نادي سبورتنج السكندري ، وعندما وصل إلى الحادية عشر انضم إلى المنتخب المصري واستمر في طريقه ليشارك في أول بطولة جمهورية له في سن السادسة عشر ويحقق خمس ميداليات ذهبية .

البطولات الدولية

بدأت مشاركات القماش فى البطولات الدولية حيث شارك في بطولة العالم للناشئين ، وحقق فضية سباق 200 م حرة بدورة الألعاب العربية بقطر ،وفي عام 2013 حقق المركز الخامس في سباق 200 م حرة بدورة ألعاب البحر المتوسط.

نجح فى تحطيم الرقم القياسي المصري في سباق 200 م حرة ببطولة تشارلوت الأمريكية بزمن قدره 1:47:73 ليحقق الميدالية البرونزية عام 2015

شارك فى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وأنهى سباق 400 م حرة في المركز 16 بينما أنهى سباق 200 م حرة في المركز 24 ، كنا شارك فى أولمبياد طوكيو لكنه انسحب من السباق بسبب الام الركبة.

وحقق برونزيتى سباق دورة البحر المتوسط عام 2018 ، وذهبية بطولة مصر المفتوحة، وتوج بخمس ميداليات متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية 2019 ، وبرونزية سباق مارى نوستروم بفرنسا .

شارك فى بطولة أمريكا المفتوحة 2020 وحقق ذهبيتان وفضية.

وخلال الساعات الماضية أعلن مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، عن تأهله لأولمبياد باريس 2024 بشكل رسمي، بعد فوزه بالميدالية الفضية لبطولة فلوريدا للسباحة

وكتب مروان القماش على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "التأهل للأولمبياد الشرف الأعظم اللي بيحلم به كل رياضي، والنهارده الحمد لله تأهلت للأولمبياد للمرة الثالثة في مشواري الرياضي. شكرا لعائلتي، فريق عملي، اتحاد السباحة والدولة المصرية .. وأشوفكم في باريس 2024 رافعين علم مصر عاليا إن شاء الله".