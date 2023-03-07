شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود محمد فتح الله فى الدورى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، جهود لاعبه محمد فتح الله مدافع الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد فتح الله عن دفاع الطلائع في مباراة المصري البورسعيدى بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدف.

وأسفرت قرعة الدور الأول للبطولة العربية للأندية لكرة القدم التى أقيمت بالمملكة العربية السعودية ، عن مواجهه فريق طلائع الجيش لفريق أهلى طرابلس الليبى ، حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة بإستاد جهاز الرياضة يوم 4 أبريل القادم ، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 من نفس الشهر " وذلك خلال شهر رمضان المبارك"

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذي امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة في البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع في الدوري في موسمي 2006/2007 و2007/2008.

وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدوري الأضواء.