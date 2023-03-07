شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه المقاولون العرب الليلة بدون 11 لاعبا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره المقاولون العرب، فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أمام المقاولون العرب كل من، أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود متولي وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد عبد القادر للإصابة، ويغيب التونسى محمد الضاوى كريستو لتواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، فيما تم استبعاد أيمن أشرف وحمزة علاء وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة المقاولون، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتاليين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بالتعادل مع سموحة وسيراميكا والمصري وفيوتشر والداخلية.