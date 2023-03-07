شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون.. أفشة وطاهر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: أحمد قندوسى، مروان عطية، ديانج

خط الهجوم: أفشة، طاهر محمد طاهر، محمد شريف

وتعادل الأهلى مع الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما خسر المقاولون العرب من فاركو بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين للمسابقة.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة أسوان، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتاليين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بالتعادل مع سموحة وسيراميكا والمصري وفيوتشر والداخلية.