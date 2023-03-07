شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجى.. زيزو وشلبى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجى مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحى.

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد أشرف روقا - سيف جعفر - نبيل دونجا.

الهجوم: أحمد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

الزمالك فى ثلاث جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال لم يعرف طعم الفوز، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا، قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.