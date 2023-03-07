شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يبدأ رحلة استكشاف أهلى طرابلس الليبى قبل موقعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عماد النحاس المدير الفنى لطلائع الجيش رحلة استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته فى الدور الأول للبطولة العربية للأندية.

وأسفرت قرعة الدور الأول للبطولة العربية للأندية لكرة القدم التى أقيمت بالمملكة العربية السعودية، عن مواجهة فريق طلائع الجيش لفريق أهلى طرابلس الليبى، حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة باستاد جهاز الرياضة يوم 4 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 من نفس الشهر "وذلك خلال شهر رمضان المبارك".

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.