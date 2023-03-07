شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفقد خدمات إيزى إيميكا ومروان حمدى أمام الزمالك بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادى المصرى لجهود ثنائى الفريق إيزى إيميكا ومروان حمدى، وذلك فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدى أمام نادى الزمالك والمقرر لها 15 مارس الجارى، بسبب عقوبة الإيقاف.

وكان إيزى إيميكا قد حصل أمس على الإنذار الثالث، على هامش مشاركته فى فوز فريقه بهدف نظيف على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى، فيما يواصل مروان حمدى الغياب بعد تعرضه للإيقاف مباراتين عقب طرده فى المباراة قبل الماضية أمام إنبى والتى فاز خلالها المصرى بهدفين مقابل هدف.

وإجمالا قاد حسام حسن النادى المصرى فى 15 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات، و7 تعادلات وتلقى الفريق البورسعيدى تحت قيادة العميد 3 هزائم.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 21 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مباريات أخرى، وتعادل فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.