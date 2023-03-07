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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب شوقى غريب أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ويمتلك شوقى غريب مسيرة حافلة فى سجله التدريبى، حيث تولى تدريب 5 فرق بالدورى المصرى، بخلاف قيادته للمنتخبات الوطنية المختلفة، وجاءت تلك الفرق كالتالى: المقاولون العرب، الإسماعيلى، سموحة، الاتحاد السكندرى، والإنتاج الحربى.
شوقي غريب
وجاءت مواجهات شوقى غريب مع النادى الأهلى من خلال الفرق التى دربها كالتالى:
ـ مع الاتحاد السكندرى فى موسم 2004
خسر فى الدور الثاني 2/0
ـ مع سموحة
فى موسم 2012: خسر في الدور الأول 3/1، وفاز في الدور الثانى 1/0.
فى موسم 2013: خسر 2/0
ـ مع الإنتاج الحربى
فى موسم 2016: خسر فى الدور الأول 1/0، وخسر فى الدور الثانى 2/0.
في موسم 2017: خسر فى الدور الأول 2/0.
- مع المقاولون العرب فى موسم 2022 بكأس مصر: انتهت المباراة بالتعادل 1-1 وفاز الأهلى بركلات الترجيح 4-3