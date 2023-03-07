شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب شوقى غريب أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويمتلك شوقى غريب مسيرة حافلة فى سجله التدريبى، حيث تولى تدريب 5 فرق بالدورى المصرى، بخلاف قيادته للمنتخبات الوطنية المختلفة، وجاءت تلك الفرق كالتالى: المقاولون العرب، الإسماعيلى، سموحة، الاتحاد السكندرى، والإنتاج الحربى.

واجه شوقى غريب النادى الأهلى فى 8 مباريات سابقة، خلال قيادته لـ3 فرق، حقق خلالها فوزا وحيدا وخسر 7 مباريات أخرى، وسجلت فرق شوقى غريب 3 أهداف فى الأهلي، واستقبلت شباكه 13 هدفاً.



شوقي غريب

وجاءت مواجهات شوقى غريب مع النادى الأهلى من خلال الفرق التى دربها كالتالى:

ـ مع الاتحاد السكندرى فى موسم 2004

خسر فى الدور الثاني 2/0

ـ مع سموحة

فى موسم 2012: خسر في الدور الأول 3/1، وفاز في الدور الثانى 1/0.

فى موسم 2013: خسر 2/0

ـ مع الإنتاج الحربى

فى موسم 2016: خسر فى الدور الأول 1/0، وخسر فى الدور الثانى 2/0.

في موسم 2017: خسر فى الدور الأول 2/0.

- مع المقاولون العرب فى موسم 2022 بكأس مصر: انتهت المباراة بالتعادل 1-1 وفاز الأهلى بركلات الترجيح 4-3