شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين استعدادا لمباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر أن اللاعبين المحترفين فى الخارج الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لخوض مباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية سيبدأون فى التوافد على معسكر المنتخب بداية من يوم 20 مارس الجارى نظرا لارتباطاتهم مع أنديتهم الخارجية.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وتحدد يوم 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

خرج الثنائى محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب، بينما استدعى المنتخب كلا من محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي ، أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي ،أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور التركي ، طارق حامد – اتحاد جدة السعودي ، سام مرسى - ايبسويتش الإنجليزي ، أحمد حمدى – مونتريال الكندي ، مصطفى محمد – نانت الفرنسي، عمر مرموش فولفسبورج الألماني وإمام عاشور – ميتلاند الدنماركي.