موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى الأبطال الليلة

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير القلعة البيضاء مباراة الزمالك والترجى التونسى مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى مواجهة غايو فى الأهمية للزمالك الذى لا بديل أمامه عن الفوز وحصد النقاط الثلاث.
موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى الأبطال
تنطلق مباراة الزمالك والترجى التونسى فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى تسعى الفريق الأبيض للفوز بها للحفاظ على أماله فى التأهل للدور التالى بالبطولة.
ترتيب مجموعة الزمالك
يتصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السودانى وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد فى المركز الثالث بـ3 نقاط.
1- الترجى التونسى فى المركز الأول برصيد 9 نقاط
2- المريخ السودانى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط
3- شباب بلوزداد الجزائرى فى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط
4- الزمالك فى المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة
القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى دورى الأبطال
تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.