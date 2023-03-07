موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى الأبطال الليلة

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير القلعة البيضاء مباراة الزمالك والترجى التونسى مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى مواجهة غايو فى الأهمية للزمالك الذى لا بديل أمامه عن الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى الأبطال

تنطلق مباراة الزمالك والترجى التونسى فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى تسعى الفريق الأبيض للفوز بها للحفاظ على أماله فى التأهل للدور التالى بالبطولة.