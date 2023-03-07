شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الترجى التونسى فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسى 18.73 مليون يورو.

الزمالك فى ثلاث جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال لم يعرف طعم الفوز، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا، قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.

يدير مباراة الزمالك والترجى الحكم الكاميرونى نيجوا بلايز يوڤين حكم ساحة، ويعاونه مواطنيه إلفيس جووى حكم مساعد أول و رودريجو مابيلي حكم مساعد ثاني وأنتوني ماكس حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله محمد، ويراقب الحكام الجزائري محمد بنوزه، وكيلي موكومواندا منسقة عام المباراة من رواندا، وندوا كريستيان منسق أمني من الكاميرون.