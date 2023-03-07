تامر أمين: محمد صلاح صنع التاريخ

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي تامر أمين، إن تتويج محمد صلاح قائد منتخب مصر؛ بلقب الهداف التاريخي لنادي ليفربول بالدوري الإنجليزي ، متخطيا بهدفيه في شباك مانشستر يونايتد أمس؛ رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر؛ بتسجيله 129 هدفا؛ بمثابة رد على كل المشككين من أبناء بلده، معقبا: «الله قادر على إظهار الحق، ولو عمي الكثيرين».

وتابع خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» مساء الإثنين: «أنا مش قادر افهم أن في ناس إلى الآن؛ لا تزال تنتقد محمد صلاح، أتفهم انتقادات الإنجليز أو الفرنسيين، لأنه مش ابنهم وبسبب العنصرية والإسلاموفوبيا، أما عندما يكون مصدر التشكيك فيه من المصريين؛ لازم أضرب كف على كف وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله».

ووجه حديثه إلى المنتقدين قائلا: «أنتم عندكم إيه مبهج تفرحوا بيه، ومصدر فخر وشرف لبلده وأمته ودينه غير محمد صلاح، افرحوا وافتخروا وادعموا صلاح؛ لا مش كل يوم ربنا هيرزقنا بصلاح».

وتساءل « أمين » عن مغزى الاستمتاع من الهجوم على اللاعب واستهداف اسقاطه قائلا: « إيه هدفكم ولا فكرة بما إننا فاشلين لازما الكل يكون فاشل وينزل معانا لمستنقع الفشل»، مؤكدا أن الحقيقة تفيد أن محمد صلاح صنع التاريخ ولم يكن يوما فاشلا أو سيكون كذلك، وإذا لم يقدم شيئا آخر في ما تبقى من حياته الكروية.

وأرجع ، تامر أمين ، الهبوط النسبي في مستوى اللاعب المصري إلى الهبوسط في مستوى أداء فريق ليفربول دون استثناء، مشيرا إلى أن البعض من أبناء جيله؛ استغلها فرصة لتدميره؛ بتوجيه سهام النقد وسيوف التجريح له، مستعرضا إشادة جميع الصحف الرياضية في العالم بالفرعون المصري وأسطورة ليفربول الجديد محطم الأرقام القياسية.