شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة "بلاى أوف" لنهائيات دورى سيدات الطائرة اليوم بمقر الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام قرعة لقاءات الـ"بلاى أوف" من بطولة الدورى الممتاز القسم الأول لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضى 2022-2023 اليوم الثلاثاء ظهرًا بمقر الاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

ومن المقرر أن تشهد مراسم القرعة حضور مندوبى الـ8 أندية، ومسئولى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، بالإضافة إلى لجنة المسابقات.

جدير بالذكر أنه قد تأهل 8 فرق إلى الدور قبل النهائى من بطولة الدورى الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهم: "الأهلى، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادى دجلة، سموحة، الزهور، الشمس".

ويصعد كل من الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس فى المستوى الأول، بينما يصعد كل من سموحة والصيد والزهور ووادى دجلة فى المستوى الثانى.

ويتصدر فريق السيدات بالنادى الأهلى جدول ترتيب الدورى، بالعلامة الكاملة برصيد 19 نقطة، حيث شارك في 7 مباريات واستطاع الفوز في الـ 7 مباريات، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

يذكر أنه قد حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1، في ختام الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023.