شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ26 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده رقم 26، حيث ولد فى 7 مارس عام 1997، والتحق بقطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، قبل أن يخطف الأنظار لينضم إلى النادى الأهلى فى الموسم الماضى.

وشارك طاهر مع الأهلى فى 96 مباراة منذ انضمامه للمارد الأحمر بإجمالى 5694 دقيقة لعب، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 11 هدفا، وتلقى 17 كارت أصفر و2 كارت أحمر.

طاهر توج مع الأهلى بـ5 ألقاب، حتى الآن، هى كأس مصر مرة والسوبر المصرى مرة وبطولتين كأس السوبر الأفريقى، وبطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزيتى كأس العالم للأندية فى نسختى قطر والإمارات.

وتمكن مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى من اكتشاف طاهر محمد طاهر فى مركز الجناح الأيمن، رغم أنه كان يشارك فى مركز الجناح الأيسر أو فى مركز رأس الحربة خلال تجربة بيتسو موسيمانى وتجربة ريكاردو سواريز، ويعتبر طاهر من العناصر التى تؤدى بمستوى فنى وتكتيكى مميز مع الأهلى ويقدم الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل رائع تحت قيادته.

ويملك طاهر محمد طاهر مشاهد مميزة فى مسيرته داخل التتش منذ ارتدائه القميص الأحمر، فقد سجل اللاعب هدفا قاتلا فى شباك الرجاء المغربى بمواجهة السوبر الأفريقى، بعدما كان الأهلى متأخرا بهدف والمباراة فى طريقها للرجاء، سجل طاهر محمد هدفا قاتلا فى الدقيقة 91 أعاد الأهلي إلى اللقاء الذى امتد لركلات الترجيح ومن ثم تُوج الأهلى بلقب السوبر الأفريقى.

كما سجل طاهر محمد طاهر هدفاً فى شباك صن داونز بالمباراة التى أقيمت يوم 15 مايو 2021 بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ساهم في فوز الأهلي بهدفين دون رد، ليصعد المارد الأحمر ويُكمل مشواره ويُتوج باللقب الأفريقي في النهاية.

كما ساهم طاهر بصناعة هدف في فوز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في نصف نهائي دوري الأبطال، وقدم طاهر مباراة جيدة للغاية.

يقدم طاهر محمد طاهر طفرة كبيرة على مستوى المردود الفني والروح القتالية في جميع مباريات الأهلي منذ انطلاق الموسم الحالي، وساهم بقوة في هدف الأهلي الثاني بالسوبر بعدما راوغ إمام عاشور بطريقة فنية رائعة، ثم مرر الكرة على القائم البعيد ليودعها كريم فؤاد في شباك الزمالك.