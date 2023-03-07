شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكافئ لاعبى المصرى بعد الفوز على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ليحصد المصرى الفوز الثانى على التوالى.

ومن المقرر أن يستأنف النادى المصرى تدريباته الخميس المقبل، وذلك بالدخول فى معسكر مغلق ببورسعيد، استعداداً لمباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها 15 مارس الجارى.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.

وإجمالا قاد حسام حسن النادى المصرى فى 14 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، و7 تعادلات وتلقى الفريق البورسعيدي تحت قيادة العميد 3 هزائم .

بينما على الجانب الآخر يحتل نادى الزمالك المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 19 مباراة، فاز فى 9 لقاءات، وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً.